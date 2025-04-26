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Спички - не игрушка

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В Санкт-Петербурге мужчина украл 140 яиц и получил более 7,5 лет колонии. Справедливо ли?

В Санкт-Петербурге мужчина украл 140 яиц и получил более 7,5 лет колонии. Справедливо ли?

Avia.pro - СМИ В Санкт-Петербурге разгорелась история, которая заставила многих задуматься: как кража 140 яиц может привести к столь долгому тюремному сроку? 34-летний Руслан Глехштейн, взявший из магазина продукты на 1,7 тысячи рублей, получил суровый приговор, вызвавший споры в соцсетях.

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