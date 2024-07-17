«Народная тропа»: как легализовать протоптанную дорожку

Россияне могут легализовать так называемую народную тропу. Как это сделать, рассказал председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с «Известиями».
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