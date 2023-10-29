Индонезия напомнила Западу о желании стать членом ОЭСР

Желание ускорить процесс вступления Индонезии в полноправные члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) продемонстрировал на встрече с генеральным секретарем организации Матиасом Корманом в японской Осаке, министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан, 29 октября сообщило ИА ANTARA.
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