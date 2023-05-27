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Не менее четырех человек погибли в китайской провинции Хэбэй в результате взрыва фейерверка

Не менее четырех человек погибли в китайской провинции Хэбэй в результате взрыва фейерверка

Взрыв фейерверка привел к гибели не менее четырех человек в китайской провинции Хэбэй. Об этом говорится в материале издания Xinhua со ссылкой на местные власти.

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