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В России отреагировали на слова Столтенберга о частичном вступлении Украины в НАТО

В России отреагировали на слова Столтенберга о частичном вступлении Украины в НАТО

Не стоит всерьез воспринимать слова бывшего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, допускающего частичное вступление Украины в НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Комментарии
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саша пупкин
То есть ната будет помогать выебываться украине, а получать пиздюлей будет тока украина, а ната не при делах))) Отличный план))))
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22 час.

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