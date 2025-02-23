Юрист Владимирова: выходной с 8 марта был перенесен на 13 июня

Праздничный день выпадает на субботу Международный женский день, который отмечается 8 марта, в 2025 году выпадает на субботу, но трехдневного отдыха не будет, поскольку выходной день перенесли на 13 июня, сообщила РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.