Юрист Владимирова: выходной с 8 марта был перенесен на 13 июня

Праздничный день выпадает на субботу Международный женский день, который отмечается 8 марта, в 2025 году выпадает на субботу, но трехдневного отдыха не будет, поскольку выходной день перенесли на 13 июня, сообщила РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
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