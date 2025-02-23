НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    У узкоплёночных свой интерес. Мы им своей войной мешаем торговать с гейропой, резиновых кукол и страпоны троебалтам и...В Китае заявили о...
  • Виктор Луговой
    Насколько читаются портреты, - оце паки и паки... Шо один, шо второй.Двое иностранцев ...
  • Рустюм Аминов
    Новая Зеландия вв...

Юрист Владимирова: выходной с 8 марта был перенесен на 13 июня

Юрист Владимирова: выходной с 8 марта был перенесен на 13 июня

Праздничный день выпадает на субботу Международный женский день, который отмечается 8 марта, в 2025 году выпадает на субботу, но трехдневного отдыха не будет, поскольку выходной день перенесли на 13 июня, сообщила РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх