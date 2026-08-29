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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Гришин: «У «Локомотива» все совсем плохо. «Динамо» может их разгромить»

Бывший футболист ЦСКА , главный тренер «Банки» Александр Гришин считает, что «Динамо» может разгромить «Локомотив» в 6-м тура Альфа-Банк РПЛ .

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