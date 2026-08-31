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Суть Событий

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Число погибших в Непале превысило 900, около 4,2 тыс. человек пропали без вести

Число погибших в Непале превысило 900, около 4,2 тыс. человек пропали без вести

Более 900 человек погибли в результате стихийного бедствия в Непале. Об этом сообщили власти страны. Пропавшими без вести на данный момент числятся более 4 тысяч человек.

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