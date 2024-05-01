Нежелательное сырье: в США начали впустую сжигать газ на факелах

Сланцевые добывающие компании попали в ловушку. Инвесторы требуют увеличения прибыли бизнеса, в то время как сейчас необходимы средства для развития отрасли и подготовки ее к борьбе за выживание в век экологической повестки.
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