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Царьград

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Андрей Алёшкин рассказал, как пожаловаться на загромождение коридора

Андрей Алёшкин рассказал, как пожаловаться на загромождение коридора

Юрист Андрей Алёшкин объяснил, как поступать, если соседи заваливают общий коридор вещами, блокируя пути эвакуации.

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