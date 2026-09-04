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Мировое обозрение

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Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра Сухопутных войск США

Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра Сухопутных войск США

Дональд Трамп объявил о кадровом решении в Пентагоне: пост исполняющего обязанности министра Сухопутных войск США занял Адам Телле, ранее курировавший гражданское строительство в должности помощника министра армии.

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