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Синоптик Тишковец: в Москве метеорологическая зима наступит в пятницу

Синоптик Тишковец: в Москве метеорологическая зима наступит в пятницу

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в пятницу, 17 ноября, в Москве произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, другими словами, наступит метеорологическая зима.

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