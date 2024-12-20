По данным инсайдера, релиз DOOM: The Dark Ages намечен на май 2025 года У Microsoft есть неск...

По данным инсайдера, релиз DOOM: The Dark Ages намечен на май 2025 годаУ Microsoft есть несколько игр от собственных студий, которые должны выйти в 2025 году, но немногие из них привлекут столько внимания, как DOOM: The Dark Ages.
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