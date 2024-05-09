На Красную площадь выехала военная техника в рамках парада в честь Дня Победы

На Красную площадь выехали колонны военной техники в рамках парада в честь Дня Победы. Отмечается, что на Красную площадь выезжает как историческая военная техника, так и современные образцы, которые, в том числе, применяются в зоне СВО.
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