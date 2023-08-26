«Традиционно, естественно и логично»: мужчины рассказали, почему платят женщинам за секс

Валерий Светлый

Плата за секс - это унижение и оскорбление женщины, которая вынуждена ради выживания продавать свое тело. Этим оправдывают буржуазную систему торгашества, которая одних бросает на ДНО общества, а другим выдает карт-бланш оплачивать свои прихоти...