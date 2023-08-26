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«Традиционно, естественно и логично»: мужчины рассказали, почему платят женщинам за секс

«Традиционно, естественно и логично»: мужчины рассказали, почему платят женщинам за секс

«Традиционно, естественно и логично»: мужчины рассказали, почему платят женщинам за сексСоциальные психологи из Тель-Авивского университета (Израиль), статья которых была опубликована в Journal of Sex Research, проанализировали результаты 54 исследований, в которых изучались мотивы постоянных клиентов секс-работниц.

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Валерий Светлый
Плата за секс - это унижение и оскорбление женщины, которая вынуждена ради выживания продавать свое тело. Этим оправдывают буржуазную систему торгашества, которая одних бросает на ДНО общества, а другим выдает карт-бланш оплачивать свои прихоти...
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