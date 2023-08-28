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Рекорды Ферстаппена и Алонсо, Лоусон заменил травмированного Риккардо, состав «Хааса»-2024 и другие события Гран-при Нидерландов

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Нидерландов «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

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