Сбору нет: поступления налогов в федеральный бюджет упали на 1,4 трлн

Поступления в федеральный бюджет снизились на 1,4 трлн. По наиболее свежим данным ФНС, которые публикуются с существенной задержкой, в первом полугодии 2023-го сборы принесли казне 8,4 трлн, а за аналогичный период годом ранее — 9,8 трлн, выяснили «Известия».
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