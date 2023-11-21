Сбору нет: поступления налогов в федеральный бюджет упали на 1,4 трлн

Поступления в федеральный бюджет снизились на 1,4 трлн. По наиболее свежим данным ФНС, которые публикуются с существенной задержкой, в первом полугодии 2023-го сборы принесли казне 8,4 трлн, а за аналогичный период годом ранее — 9,8 трлн, выяснили «Известия».