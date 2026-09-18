Стилист Эльвира Янковская вернула Лерчек два миллиона рублей

Стилист Эльвира Янковская, обвиняемая по делу о мошенничестве в особо крупном размере, вернула блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, около двух миллионов рублей.
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Лерчик это кличка собачонки? Или я, что то пропустил?