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Пятый канал

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Стилист Эльвира Янковская вернула Лерчек два миллиона рублей

Стилист Эльвира Янковская вернула Лерчек два миллиона рублей

Стилист Эльвира Янковская, обвиняемая по делу о мошенничестве в особо крупном размере, вернула блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, около двух миллионов рублей.

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