Россиянам назвали способ увеличить пенсию на 36 процентов

МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что граждане России могут значительно увеличить свою пенсию, продолжив трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.
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