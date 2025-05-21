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Зеленский начал просить лидеров ЕС сильнее надавить на Россию

После звонка президента США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину в последние два дня украинский лидер Владимир Зеленский обращается ко всем лидерам Евросоюза (ЕС) с просьбой сильнее надавить на Россию.

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