Зеленский начал просить лидеров ЕС сильнее надавить на Россию

После звонка президента США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину в последние два дня украинский лидер Владимир Зеленский обращается ко всем лидерам Евросоюза (ЕС) с просьбой сильнее надавить на Россию.
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