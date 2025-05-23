Айсен Николаев: РФ необходимо подготовить порядка 300 тысяч работников для отраслей ТЭК

В ближайшие годы топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России предстоит развивать в условиях глобальных вызовов: энергоперехода, внедрения цифровых технологий, технологических изменений в целом и растущего энергопотребления.
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