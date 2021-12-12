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Премьер Польши пообещал не допустить запуска «Северного потока — 2»

Премьер Польши пообещал не допустить запуска «Северного потока — 2»

Премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве заявил, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2» и пытаются выработать ответ «с немецкими партнерами».

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