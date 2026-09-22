Невидимая ловушка: как один сертификат может открыть доступ к вашим паролям и перепискам

Цифровая среда устроена сложнее, чем кажется на первый взгляд. Большинство людей воспринимают интернет как нечто эфемерное, работающее само по себе: открыл браузер, ввел адрес, получил результат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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