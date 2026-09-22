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Наука и Техника

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Невидимая ловушка: как один сертификат может открыть доступ к вашим паролям и перепискам

Цифровая среда устроена сложнее, чем кажется на первый взгляд. Большинство людей воспринимают интернет как нечто эфемерное, работающее само по себе: открыл браузер, ввел адрес, получил результат.

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