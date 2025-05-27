Грамотно выбирать продукты и готовить полезные блюда научат пенсионеров района Ховрино

Программа Московского долголетия предлагает уникальный курс по нутрициологии «Еда на тарелке. Каждый вторник и четверг в 09:30 нутрициолог Юлия Чикишева рассказывает участникам проекта «Московское долголетие» о полезном и правильном питании.
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