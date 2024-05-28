С приходом долгожданного тепла забот у дачников прибавляется: сорняки растут не по дням, а по часам, влага из почвы испаряется

С приходом долгожданного тепла у дачников появляется больше поводов для беспокойства: сорняки растут как на дрожжах, почвенная влага мгновенно испаряется, а вредители беспокойны – пытаются подъесть будущие урожаи.
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