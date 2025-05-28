Определились три страны, куда россияне полетят отдыхать летом 2025 года

Об этом сообщил вице-президент АТА Алексан Мкртчян Турция, Египет и Арабские Эмираты примут на себя примерно 80% всего турпотока граждан РФ летом 2025 года, рассказал РИАМО вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян.