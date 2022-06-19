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Блогер Макаренко: «отмена» русского языка на Украине призвана расчеловечить народ

Блогер Макаренко: «отмена» русского языка на Украине призвана расчеловечить народ

Власти Украины пытаются убрать русский язык из школьной программы, поскольку он несет в себе культурное и историческое наследие нашей цивилизации, сообщил в беседе с международной редакцией ФАН блогер и общественный деятель Эрнест Макаренко.

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