Штурмовавший Капитолий «шаман» хочет посетить Сибирь

Американец Джейк Анджели, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, в интервью РИА Новости заявил, что хочет побывать в России, в особенности в Сибири, но в летнее время года.
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