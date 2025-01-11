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Картина дня. Финансы

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Штурмовавший Капитолий «шаман» хочет посетить Сибирь

Штурмовавший Капитолий «шаман» хочет посетить Сибирь

Американец Джейк Анджели, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, в интервью РИА Новости заявил, что хочет побывать в России, в особенности в Сибири, но в летнее время года.

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