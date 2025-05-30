По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения жителю проспекта Энтузиастов, который по пьяни устроил поджог и погубил жизнь соседа.
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По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения жителю проспекта Энтузиастов, который по пьяни устроил поджог и погубил жизнь соседа.