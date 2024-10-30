Иосиф Пригожин назвал глупым депутата, который хочет урезать гонорары звезд за новогодние «огоньки»

Продюсер напомнил, что артисты выступают на телеканалах бесплатно Продюсер Иосиф Пригожин резко раскритиковал призыв депутата Госдумы Игоря Антропенко пересмотреть гонорары звезд шоу-бизнеса, выступающих на новогодних «огоньках».
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