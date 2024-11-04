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Посол Андрей Келин: Британия добивается дипломатической изоляции России

Посол Андрей Келин: Британия добивается дипломатической изоляции России

По словам дипломата, Лондон хочет изолировать Москву дипломатически, но не все с этим согласны.Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми обвинил Россию в "отравлении" из-за якобы распространения ложной информации.

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