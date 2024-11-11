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Закон и Порядок

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«Смотрите, я здесь, и я другой»: Зачем мигранты из Средней Азии демонстрируют свою принадлежность к Средней Азии?

«Смотрите, я здесь, и я другой»: Зачем мигранты из Средней Азии демонстрируют свою принадлежность к Средней Азии?

Avia.pro - СМИ Каждое утро миллионы москвичей спешат на работу, сталкиваясь с суетой мегаполиса, и в этом толпе все чаще можно встретить людей, которые не пытаются скрыть свою принадлежность к Средней Азии.

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