Джордж Рассел объяснил провал во второй тренировке в Майами

Джордж Рассел объяснил провал во второй тренировке в МайамиLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел начал пятничные свободные заезды Гран При Майами с лучшего времени утром, а закончил лишь 15-м в 1,2 секунды от лидера Макса Ферстаппена.