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Джордж Рассел объяснил провал во второй тренировке в Майами

Джордж Рассел объяснил провал во второй тренировке в Майами

Джордж Рассел объяснил провал во второй тренировке в МайамиLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел начал пятничные свободные заезды Гран При Майами с лучшего времени утром, а закончил лишь 15-м в 1,2 секунды от лидера Макса Ферстаппена.

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