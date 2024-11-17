Звезда мировой оперы Сергей Лейферкус: «Ленского убил не Онегин»

Сергей Лейферкус нашел время, чтобы ответить на вопросы новосибирских журналистов и рассказал о новом спектакле и о своих взаимоотношениях с Онегиным и современной культурой: – На такой большой сцене, как у нас, вам доводилось выступать? – Вы знаете, на такой большой нет, честно скажу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии