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Вечерний Новосибирск

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Звезда мировой оперы Сергей Лейферкус: «Ленского убил не Онегин»

Звезда мировой оперы Сергей Лейферкус: «Ленского убил не Онегин»

Сергей Лейферкус нашел время, чтобы ответить на вопросы новосибирских журналистов и рассказал о новом спектакле и о своих взаимоотношениях с Онегиным и современной культурой: – На такой большой сцене, как у нас, вам доводилось выступать? – Вы знаете, на такой большой нет, честно скажу.

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