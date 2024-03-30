В Хмельницкой области женщины напали на военкомов и разбили им автомобиль

На Украине сотрудники Хмельницкого областного территориального центра комплектования (военкомата) обратились в полицию с заявлением о «нападении группы агрессивных местных жительниц» на военнослужащих Шепетовского районного военкомата «во время проведения мер оповещения».
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