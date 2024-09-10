Галкин* готов стать телеведущим украинского телевидения

Пародист хочет вернуться в телеэфир и видит себя ведущим детского шоу на Украине.Скандальный комик иноагент Максим Галкин*, живущий сейчас вместе со своей женой Аллой Пугачёвой и детьми Гарри и Лизой в Израиле, в будущем может переехать в Киев, где готов запустить детскую передачу, аналогичную формату шоу "Лучше всех! ".