Сразу три неприятных подарка Китаю от Путина. А вы точно уверены, что Китай - царь горы?

Да по-фигу твоя репутация, хоть внутри, хоть перед домом, если тебе хулиганы регулярно окна бьют. Поэтому надо договариваться с соседями о совместной обороные. А что количество бедных должно уменьшаться - это ты молодец, открытие сделал!

Александр Симаков

Да все руководители государств не вечны, а договора действую, пока их не отменят. Брежнев давно уже помер, а Договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1970 году, действует! Как и многие другие договора. Президент заключает не ЛИЧНЫЕ договора, а от имени государства, ставя только свою подпись. Поэтому при любой смене руководства, международные договора сохранаяют свою силу.