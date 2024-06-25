Сразу три неприятных подарка Китаю от Путина. А вы точно уверены, что Китай - царь горы?

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Александр Симаков
И чё? Нам-то с какого бока эти их проблемы?
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2 час.
Александр Симаков
Да по-фигу твоя репутация, хоть внутри, хоть перед домом, если тебе хулиганы регулярно окна бьют. Поэтому надо договариваться с соседями о совместной обороные. А что количество бедных должно уменьшаться - это ты молодец, открытие сделал!
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2 час.
Александр Симаков
Да все руководители государств не вечны, а договора действую, пока их не отменят. Брежнев давно уже помер, а  Договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1970 году,  действует!  Как и многие другие договора. Президент заключает не ЛИЧНЫЕ договора, а от имени государства, ставя только свою подпись. Поэтому при любой смене руководства, международные договора сохранаяют свою силу.
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2 час.

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