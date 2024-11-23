Из жизни иноагентов

Иноагент Артур Смольянинов, сидит в Риге, на своей новой. Родине? Не Родине? Вряд ли у таких как он в лексиконе существует подобное понятие, и вряд ли, даже если оно и существует, они понимают, что в него вкладывается и какова его моральная подоплека.