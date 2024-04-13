"Гаражи" для танков и маскировочные костюмы: как работают керченские волонтёры «Боспорского братства» и «Надёжного тыла»

Тысячи квадратных метров маскировочных сетей, снайперские покрывала, гаражи для танков и другие нужные вещи передают на фронт керченские волонтёры – участники сообществ «Боспорское братство» и «Надёжный тыл».
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