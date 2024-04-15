В Кремле обеспокоены эскалацией из-за удара Ирана по Израилю

Россия чрезвычайно обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке, эскалация конфликта между Ираном и Израилем не соответствует ничьим интересам, заявил 15 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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