Сыгран седьмой тур чемпионата Индии по шахматам среди юниоров

Единоличным лидером на чемпионате Индии по шахматам среди юниоров (до 19 лет) в Карнале (Индия) стал Мухопадхья Алехья после седьмого тура 20 сентября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.