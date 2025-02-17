Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Телеведущая Лазарева* потрясена объявлением в международный розыск

Телеведущая Лазарева* потрясена объявлением в международный розыск

Популярная российская телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала, что ей морально сложно осознавать то, что она объявлена в международный розыск.

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Комментарии
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Зинаида Моисеева
Нехрен гамнЯть страну, где живешь! Получай по заслугам! Дура набитая! Нашла она--- кого защищать! БандЭрье конченное!
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21 час.
ВИ
Виктория Иванова
Из серии &quot;А нас за що?&quot;😏
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20 час.
Николай Сопляков
С какого бодуна она стала популярной. Да еще и телеведущей. Из той же колоды клоунов, что и Зеленский.
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19 час.
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