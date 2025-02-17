Телеведущая Лазарева* потрясена объявлением в международный розыск

Нехрен гамнЯть страну, где живешь! Получай по заслугам! Дура набитая! Нашла она--- кого защищать! БандЭрье конченное!

Из серии "А нас за що?"😏

Николай Сопляков

С какого бодуна она стала популярной. Да еще и телеведущей. Из той же колоды клоунов, что и Зеленский.