Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный ювелирный гороскоп за 9 - 15 декабря

В ближайшие дни вам вряд ли захочется украшать себя большим количеством ювелирных изделий. И это правильно, сейчас вам лучше придерживаться минимализма и носить тонкие цепочки и кольца, а также сережки-гвоздики.
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