Маск пообещал обеспечить связью гуманитарным организациям в секторе Газа

Гуманитарные организации получат возможность использовать спутниковую связь и интернет Starlink в секторе Газа, заявил основатель компании Илон Маск, 28 октября в комментарии в соцсети X (бывший Twitter).
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