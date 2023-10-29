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Маск пообещал обеспечить связью гуманитарным организациям в секторе Газа

Маск пообещал обеспечить связью гуманитарным организациям в секторе Газа

Гуманитарные организации получат возможность использовать спутниковую связь и интернет Starlink в секторе Газа, заявил основатель компании Илон Маск, 28 октября в комментарии в соцсети X (бывший Twitter).

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