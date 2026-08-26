Вторая Московская международная неделя видеоигр охватит сотни площадок по всей стране

29 октября стартует Вторая Московская международная неделя видеоигр, которая охватит сотни площадок в столице и других регионах России — от компьютерных клубов и книжных магазинов до образовательных учреждений, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.
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