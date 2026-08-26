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Культуромания

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Вторая Московская международная неделя видеоигр охватит сотни площадок по всей стране

Вторая Московская международная неделя видеоигр охватит сотни площадок по всей стране

29 октября стартует Вторая Московская международная неделя видеоигр, которая охватит сотни площадок в столице и других регионах России — от компьютерных клубов и книжных магазинов до образовательных учреждений, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

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