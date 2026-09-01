В Болгаре пройдет кинолаборатория в рамках фестиваля «Алтын минбар»

На территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника 5 сентября состоится кинолаборатория в рамках статуса «Казань – культурная столица исламского мира» и XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар», сообщает Минкульт РТ.
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