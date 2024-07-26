Сергей Кравцов поздравил 35 участников проекта «Классная тема!» с прохождением в полуфинал конкурса

Завершен всероссийский отбор участников третьего сезона телешоу «Классная тема!». Экспертная комиссия определила 35 полуфиналистов (по пять по каждому из семи предметов), которые будут приглашены на съемки в Москву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии