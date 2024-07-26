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Сергей Кравцов поздравил 35 участников проекта «Классная тема!» с прохождением в полуфинал конкурса

Сергей Кравцов поздравил 35 участников проекта «Классная тема!» с прохождением в полуфинал конкурса

Завершен всероссийский отбор участников третьего сезона телешоу «Классная тема!». Экспертная комиссия определила 35 полуфиналистов (по пять по каждому из семи предметов), которые будут приглашены на съемки в Москву.

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