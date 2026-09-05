Сегодня, 5 сентября, липецкий «Металлург» дома сыграет против саранского «Шумбрата» в матче 22-го тура Второй лиги Б, группа 3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЯ Галицкий объяснил...
- Роднина — о проща...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым