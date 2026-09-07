В Рязани проверяют причины гибели рыбы в пруду

Специалисты взяли пробы воды и образцы погибшей рыбы для исследований, но уже на следующий день погибшей рыбы на поверхности пруда не обнаружили.
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