Обзор финансово-экономический прессы: Цены на энергию в ЕС бьют рекорд. Чем ближе остановка фабрик, тем больше подозрений на РФ

Reuters Британский финтех-стартап TrueLayer привлек $130 млн и стал «единорогом»Британский стартап TrueLayer в ходе последнего раунда привлек $130 млн при оценке выше $1 млрд, получив статус «едиReuters Британский финтех-стартап TrueLayer привлек $130 млн и стал «единорогом»Британский стартап TrueLayer в ходе последнего раунда привлек $130 млн при оценке выше $1 млрд, получив статус «единорога».