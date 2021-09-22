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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Обзор финансово-экономический прессы: Цены на энергию в ЕС бьют рекорд. Чем ближе остановка фабрик, тем больше подозрений на РФ

Reuters Британский финтех-стартап TrueLayer привлек $130 млн и стал «единорогом»Британский стартап TrueLayer в ходе последнего раунда привлек $130 млн при оценке выше $1 млрд, получив статус «едиReuters Британский финтех-стартап TrueLayer привлек $130 млн и стал «единорогом»Британский стартап TrueLayer в ходе последнего раунда привлек $130 млн при оценке выше $1 млрд, получив статус «единорога».

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